Karşıyaka'da Girişim Kampı'25 Düzenleniyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, "Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Eylemi" temasıyla "Girişim Kampı'25 @Karşıyaka Kolektif" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Karşıyaka Kolektif ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İnci Holding - İnci Radar, Teknopark İzmir ve Yaşar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen organizasyon; girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanında öncü isimleri bir araya getiriyor. Başkan Yıldız Ünsal "Bu kapsamlı programla, sürdürülebilirlik odaklı girişimciliğin nasıl geliştirilebileceğine dair kapsamlı bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İnci Holding - İnci Radar, Teknopark İzmir ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Girişim Kampı'25 @Karşıyaka Kolektif", geniş katılımlı bir törenle kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'nün de "Sürdürülebilirlik Sponsorluğu" ile desteklediği organizasyon; Türkiye'den ve uluslararası alandan uzman konuşmacıları, yatırımcıları, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getirmeye başladı. Bu yıl beşinci kez düzenlenen ve üç modülden oluşan program, 19 Mart'ta tamamlanacak.

"Yeni başarı hikayeleri yazılacak"

Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Girişimcilik, sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de en önemli unsurlarından biridir. Bu anlayışla önemli çalışmalar gerçekleştiren Kolektif Girişimcilik Merkezimiz, bugüne kadar yüzlerce girişimciye ilham kaynağı olmuş ve projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlamıştır. Bu yıl beşinci kez düzenlediğimiz Girişim Kampı da yine birbirinden değerli fikirlerin doğmasına, iş birliklerinin kurulmasına ve başarı hikayelerinin yazılmasına vesile olacaktır. Bu değerli programa katkı sağlayan paydaşlarımıza, "Sürdürülebilirlik Sponsorluğu" ile destek sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü'ne, Karşıyaka Kolektif ekibine, emek ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Birlikte iyi işler yapıyoruz"

Karşıyaka Kolektif Girişimcilik Merkezi Sorumlusu Rafet Yacan da başarılarla dolu 4 yılı geride bırakan merkezin işleyiş sistemini anlattı, bugüne kadar yapılan çalışmalara ve alınan sonuçlara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Yacan, "Çalışmalarımıza emek veren herkese teşekkür ediyoruz; birlikte iyi şeyler yapıyoruz, yapmış olmak için değil gerçekten işimizi layıkıyla yapıyoruz. Burada ihtiyaçlara ve sorunlara çözüm, yeni iş fikirleri, teknolojik gelişme, üretim, yenilik, ekonomik büyüme ve istihdam var. Keyifli ve başarılı bir kamp olmasını diliyorum" diye konuştu.

Karşıyaka Kolektif Yürütücü Kurulu adına söz alan Elektral A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Erdem Dinçsoy "Eminim ki önümüzdeki dönemlerde yeni girişimci arkadaşlarımız, buradaki özel sektör temsilcileri, kamu personeli ve akademisyenlerin yol göstermeleri ile doğru yolu bulacaklar ve ülkemize daha büyük katma değerler yaratacaklardır" ifadelerini kullandı.