Karşıyaka'da Haşereyle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka'da Haşereyle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi, haşere şikayetlerinin arttığı bölgelerde toplu ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sağlıklı bir çevre için vatandaşları da duyarlı olmaya çağırdı.

03.01.2025 10:08  Güncelleme: 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, haşere şikayetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde toplu ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bölge bölge gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında rögar kapaklarından mazgallara kadar tüm yeraltı sistemleri ilaçlanıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Temiz bir Karşıyaka için vatandaşlarımızla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen ve düzenli olarak takip edilen üreme noktalarında yürütülen ilaçlama çalışmalarına ek olarak, şikayetlerin yoğunlaştığı bölgeleri tespit ederek toplu saha çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar da uyarıldı

Daha önce 5 mahallede çalışma yapan belediye ekipleri son olarak Alaybey, Tuna ve Tersane Mahalleleri'nde detaylı saha ilaçlaması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kanalizasyon sistemleri, çöp konteynerleri ve rögarlar başta olmak üzere tüm yeraltı sistemleri ile birlikte çevre sağlığı için risk yaratabilecek tüm kirli alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ayrıca bahçelerde su biriktirilen ağzı açık kaplar, saksı altlıkları, eski otomobil lastikleri, temizliği düzenli yapılmayan su depoları gibi haşere ve sineklerin üremesine ortam oluşturacak alanlar da ilaçlandı. Vatandaşlar da havaların ısınmasıyla beraber sivrisinek sorunu ile karşı karşıya kalmamaları için evlerinin bodrumlarında, sığınaklarında ve garajlarında biriken suları düzenli olarak tahliye etmeleri konusunda uyarıldı.

"Tertemiz Karşıyaka hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sağlıklı bir Karşıyaka için mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın başarıya ulaşması ancak vatandaşlarımızın da desteği ile mümkün. Vatandaşlarımızın, özellikle çöplerini konteynerlere düzenli bırakmaları ve çevreyi kirletmemek konusunda duyarlı olmaları büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın da desteğiyle tertemiz Karşıyaka hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Haşereyle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:15 İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu İmralı heyetinin Bahçeli ziyareti sonrası dikkat çeken kayyum başvurusu
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
09:38 Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası Necla Nazır’dan açıklama Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan açıklama
15:26 Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu Kız arkadaşını etkilemek isterken aslanlara yem oldu
15:07 Amazon’un kurucusu Bezos’un yatına gümrük memurları baskın yaptı Amazon'un kurucusu Bezos'un yatına gümrük memurları baskın yaptı
15:05 Suudi Arabistan takımları Livakovic’e de kancayı attı Suudi Arabistan takımları Livakovic'e de kancayı attı
15:01 Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü Dünyanın en yaşlı safkan Arap atı 36 yaşında öldü
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
14:44 Havai fişek atılırken cama çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı Havai fişek atılırken cama çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı
14:41 Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
14:41 Arda Turan’ı isteyen İspanyol takımı ortaya çıktı Arda Turan'ı isteyen İspanyol takımı ortaya çıktı
14:20 Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar “Daltonlar“ suç örgütü üyesi çıktı Aynı iş yerine iki kez kurşun yağdıran saldırganlar "Daltonlar" suç örgütü üyesi çıktı
14:20 Bedelli askerlik ücreti değişiyor Bedelli askerlik ücreti değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 12:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Haşereyle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.