Karşıyaka'da Haşereyle Mücadele İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, haşere şikayetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde toplu ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bölge bölge gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında rögar kapaklarından mazgallara kadar tüm yeraltı sistemleri ilaçlanıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Temiz bir Karşıyaka için vatandaşlarımızla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen ve düzenli olarak takip edilen üreme noktalarında yürütülen ilaçlama çalışmalarına ek olarak, şikayetlerin yoğunlaştığı bölgeleri tespit ederek toplu saha çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar da uyarıldı

Daha önce 5 mahallede çalışma yapan belediye ekipleri son olarak Alaybey, Tuna ve Tersane Mahalleleri'nde detaylı saha ilaçlaması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kanalizasyon sistemleri, çöp konteynerleri ve rögarlar başta olmak üzere tüm yeraltı sistemleri ile birlikte çevre sağlığı için risk yaratabilecek tüm kirli alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ayrıca bahçelerde su biriktirilen ağzı açık kaplar, saksı altlıkları, eski otomobil lastikleri, temizliği düzenli yapılmayan su depoları gibi haşere ve sineklerin üremesine ortam oluşturacak alanlar da ilaçlandı. Vatandaşlar da havaların ısınmasıyla beraber sivrisinek sorunu ile karşı karşıya kalmamaları için evlerinin bodrumlarında, sığınaklarında ve garajlarında biriken suları düzenli olarak tahliye etmeleri konusunda uyarıldı.

"Tertemiz Karşıyaka hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sağlıklı bir Karşıyaka için mücadelemizi her alanda sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın başarıya ulaşması ancak vatandaşlarımızın da desteği ile mümkün. Vatandaşlarımızın, özellikle çöplerini konteynerlere düzenli bırakmaları ve çevreyi kirletmemek konusunda duyarlı olmaları büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın da desteğiyle tertemiz Karşıyaka hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.