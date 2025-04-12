Karşıyaka'da Ücretsiz Eğitim Kursları Başlıyor

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM), yeni eğitim döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz kurs desteği verecek. Öğrencilerin 16 Mayıs'a kadar başvurularını yapabilecekleri kurs desteğine ilişkin konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Eğitimi destekliyor, çocuk ve gençlerimize en nitelikli imkanları sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM), akademik başarıyı artırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla ücretsiz kurs hizmetleri kapsamında 2025-2026 dönemi için öğrenci kabul süreci devam ediyor. KARGEM'in kursları kapsamında 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, seviye tespit sınavına katılmak için 16 Mayıs 2025 Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Yeni dönem seviye tespit sınavı, 24 Mayıs ve 31 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak sınavlarda, öğrencilerin hangi gün ve saat aralığında sınava gireceği, başvuru esnasında verilecek olan giriş belgelerinde yer alacak. Sınav sonucunda başarılı olacak bin öğrenci, KARGEM'in kapsamlı ve ücretsiz eğitim desteğinden yararlanma hakkı kazanacak.

KARGEM'in öğrenci desteğine ilişkin bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hakkını savunmak ve fırsat eşitliğini büyütmek temel hedeflerimizden biri. KARGEM ile yıllardır öğrencilerimize ücretsiz ve nitelikli bir eğitim desteği sunuyor, akademik başarılarına katkı sağlıyoruz. Tüm öğrencilerimizi ve ailelerini bu güçlü desteğin bir parçası olmaya çağırıyorum. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olup destek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.