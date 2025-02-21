Karşıyaka'dan Kimsesiz Hastalara Ümit Olacak Proje - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Kimsesiz Hastalara Ümit Olacak Proje

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, kimsesiz hastalar için örgü örüp pijama dikerek sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. 40 kursiyer, toplamda 150 parça el emeği ürün ve 80 pijama üreterek hastalara destek oldu.

21.02.2025 11:30  Güncelleme: 11:56
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi kursiyerleri, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce lösemili çocuklar için 'Umut Battaniyesi' projesini hayata geçiren çınarlar, şimdi de Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören kimsesiz hastalar için örgü ördü, pijama dikti. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çınarlarımızın güzel yürekleri, yardımlaşmanın en güçlü örneğini sergiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini daha sergiledi. Daha önce lösemili çocuklar için 'Umut Battaniyesi' projesini hayata geçiren çınarlar, bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi gören kimsesiz hastalar için kollarını sıvadı. Merkezde açılan örgü ve dikiş kursuna katılan 40 çınar, hastalar için örgü ördü, pijama dikti. Ceket, süveter, atkı, yelek ve battaniye gibi toplam 150 parça el emeği ürün ile 80 pijama, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hastane yönetimine teslim edildi. Hastane yönetimi ve sağlık çalışanları, bu anlamlı bağış için Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerine teşekkür etti.

"Her ilmek, bir umut"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'nın en büyük gücü, dayanışma kültürüdür. Bilge çınarlarımızın ördüğü her ilmek, kimsesiz hastalarımız için sevgi ve dayanışmayla dokunmuş bir umut oldu. Bu güzel dayanışmayı büyüten, emeğiyle katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak böyle anlamlı projelerin her zaman destekçisi olacağız. Çünkü biz iyiliği büyüten, paylaşmayı bilen bir kentin insanlarıyız. İyiliğin ve dayanışmanın gücüyle daha güçlü, daha güzel yarınlar inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka'dan Kimsesiz Hastalara Ümit Olacak Proje - Son Dakika

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