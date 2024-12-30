Kartal'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içinde sıkışırken, servis minibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı 6 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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