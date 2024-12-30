Kartal'da Minibüs ve Otomobil Kaza Yaptı: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kartal'da Minibüs ve Otomobil Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Kartal'da gerçekleşen kazada, işçileri taşıyan servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi minibüste, 1 kişi ise otomobilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

30.12.2024 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KARTAL'da kavşaktan Sahil Yolu'na çıkan servis minibüsü, otomobille çarpıştı. Kazada, işçileri taşıyan minibüste bulunan 6 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Yaralı 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi, Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; işçileri taşıyan 34 LHE 394 plakalı M. Bektaş yönetimindeki servis minibüsü, İhlas Sokak'tan Sahil Yolu'na çıktığı sırada Kadıköy istikametine giden 34 GAL 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, servis minibüsündeki şoför M. Bektaş dahil 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Otomobilden çıkarılan sürücü ile minibüste bulunan 6 yaralı ambulanslara konularak hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Sahil Yolu, Kadıköy yönünde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da Minibüs ve Otomobil Kaza Yaptı: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
21:17 Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Minibüs ve Otomobil Kaza Yaptı: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.