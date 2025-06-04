Kartal'da Otomobil Yangını

Kartal'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde ilerleyen 34 KUE 074 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
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