KARTAL'da üst geçitten elektrik direğine atlayan bir kişi, kayarak yola indi. Yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi.
Olay Kartal D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Üst geçide çıkan bir kişi Ankara istikametindeki elektrik direğine atladı. Direğe tutunan genç, kayarak yola indi. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kartal'da Üst Geçitten Düşme Anı - Son Dakika
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