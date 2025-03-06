Kartal'da Yangın Paniği

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Kartal'da 5 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarı Mahalle Kızılay Bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın, müzik eğitim merkezi olarak kullanılan dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın yan tarafında akaryakıt istasyonu bulunması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ile binadaki 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.