Kartalkaya'da Yangın: 10 Ölü, 32 Yaralı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezindeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini, 32 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."