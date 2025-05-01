KASMİB Toplantısı Yapıldı

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin (KASMİB) Encümen Toplantısı ile Meclis Toplantısı, Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen Encümen Toplantısı'nda 2025 yılı Mart ayı gelir- gider mizan cetveli, iktisadi işletme bünyesinde kullanılmayan araçların durumu görüşüldü.

Meclis Toplantısı'nda ise 2024 mali yılı faaliyet raporu okunarak mali yıl kesin hesabı, elektrik enerjisi hasılat payı ile ilgili konular değerlendirilerek karara bağlandı.