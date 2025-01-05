Osmaniye'deki 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde oryantiring yarışması gerçekleştirildi.
Osmaniye Belediyesince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışmaya, 413 sporcu katıldı.
Zamana karşı mücadele eden sporcular, ellerindeki haritada işaretlenmiş hedefleri bulmaya çalıştı.
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.
Son Dakika › Güncel › Kastabala'da Oryantiring Yarışması - Son Dakika
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