Kastamonu Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Öldürdüğü İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Öldürdüğü İddiası

Geniş Video İzle

Kastamonu'da hayvanseverler, belediyenin sokaklardan topladığı köpekleri ötenazi ile öldürdüğü iddialarına karşı belediye binası önünde toplandı. Tepkiler sürerken, dernek temsilcileri ve vatandaşlar, öldürülen hayvanların sayısını ve belediyenin tutumunu eleştirdi.

02.04.2025 21:32  Güncelleme: 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Belediyesi'nin sokak hayvanlarını toplayarak öldürdüğü iddia edildi

Hayvanseverler belediye önünde toplandı, köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdi

KASTAMONU - Kastamonu'da hayvanseverler, Kastamonu Belediyesi tarafından sokaklardan toplanarak hayvan bakımevine götürüldükten sonra ötenazi uygulanarak öldürüldüğü iddia edilen köpekler için belediye binası önünde duruma tepki gösterdi.

Kastamonu Belediyesi tarafından sokaklardan toplanılan sokak hayvanlarının bakımevine götürüldükten sonra ötenazi yöntemiyle öldürüldüğü iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine dernek temsilcileri Özden Neval Türkmen, Semiha Kırkbeşoğlu, siyasi parti temsilcileri ve hayvanseverler, Kastamonu Belediyesi'nin önünde toplanarak iddialarla ilgili Kastamonu Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, 6 tane köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiği iddia edildi.

Sokaktaki hayvanların toplanmayacağı yönünde kendilerine sözlerin verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten İbrahim Kaya, "Önce toplamayacağız, sonra toplayacağız ama öldürmeyeceğiz dediler. Ardından itiraz konusu olan kanunun bile dışına çıkarak belediye meclisinden karar geçirmeden gizli gizli öldürüldüklerini gördük, anladık" dedi.

Vatandaşların ve hayvanseverlerin Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevinde aylardır ölü sokak hayvanlarıyla karşılaştığını söyleyen İbrahim Kaya, "Hayvansever vatandaşların bakımevinde hayvanlar ile ilgilenmelerinin hayır ve şefkat çalışmalarına ortak olmalarının önü açılmalıdır. Kastamonu Bakımevi, Kastamonu infaz evine dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Özden Neval Türkmen ise, "Bizim içimiz yanmaktadır, içimiz kanamaktadır. Biz belediye yetkililerinden, emri veren, konuya dahil olan, konudan bilgisi olan herkesin görevden alınarak barınaklara vicdanlı ehil kişilerin atanmasını ve bir veteriner hekimin veteriner işleri müdürü olarak atanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Kastamonu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Öldürdüğü İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı

21:50 Ofsayt mı değil mi Herkes Fenerbahçe’nin bu golünü tartışıyor Ofsayt mı değil mi? Herkes Fenerbahçe'nin bu golünü tartışıyor
21:29 Hakemi VAR uyardı İşte Galatasaray’ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı Hakemi VAR uyardı! İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde kazandığı penaltı
20:11 TRT, Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum’la da yolları ayırdı TRT, Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'la da yolları ayırdı
19:55 Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı Fenerbahçe, derbi öncesi stadyumda yavru kedi sesi açtı
19:39 Canlı anlatım Dev derbide 3 gol var Canlı anlatım! Dev derbide 3 gol var
09:36 Mesut Özil’in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır’dan imalı yanıt Mesut Özil'in boykot çağrısına Ali Mahir Başarır'dan imalı yanıt
09:18 Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum Bakan Bolat: Vatandaşlarımızı bu azgın azınlığa karşı dimdik durmaya davet ediyorum
09:17 Cumhurbaşkanlığı’ndan boykot çağrılarına ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan boykot çağrılarına ilk yorum
09:14 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın mutlu günü Bebekleri dünyaya geldi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın mutlu günü! Bebekleri dünyaya geldi
08:58 106’da oyuna giren Arda Güler Real Madrid’i ipten aldı 106'da oyuna giren Arda Güler Real Madrid'i ipten aldı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:39 Senato tarihinin en uzun konuşması 25 saat boyunca kürsüden inmedi Senato tarihinin en uzun konuşması! 25 saat boyunca kürsüden inmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 22:03:29. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Öldürdüğü İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement