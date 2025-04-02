Kastamonu Belediyesi'nin Sokak Hayvanlarını Öldürdüğü İddiası

Kastamonu Belediyesi'nin sokak hayvanlarını toplayarak öldürdüğü iddia edildi

Hayvanseverler belediye önünde toplandı, köpeklerin öldürülmesine tepki gösterdi

KASTAMONU - Kastamonu'da hayvanseverler, Kastamonu Belediyesi tarafından sokaklardan toplanarak hayvan bakımevine götürüldükten sonra ötenazi uygulanarak öldürüldüğü iddia edilen köpekler için belediye binası önünde duruma tepki gösterdi.

Kastamonu Belediyesi tarafından sokaklardan toplanılan sokak hayvanlarının bakımevine götürüldükten sonra ötenazi yöntemiyle öldürüldüğü iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine dernek temsilcileri Özden Neval Türkmen, Semiha Kırkbeşoğlu, siyasi parti temsilcileri ve hayvanseverler, Kastamonu Belediyesi'nin önünde toplanarak iddialarla ilgili Kastamonu Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasında, 6 tane köpeğin öldürüldüğünün tespit edildiği iddia edildi.

Sokaktaki hayvanların toplanmayacağı yönünde kendilerine sözlerin verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten İbrahim Kaya, "Önce toplamayacağız, sonra toplayacağız ama öldürmeyeceğiz dediler. Ardından itiraz konusu olan kanunun bile dışına çıkarak belediye meclisinden karar geçirmeden gizli gizli öldürüldüklerini gördük, anladık" dedi.

Vatandaşların ve hayvanseverlerin Kastamonu Belediyesi Hayvan Bakımevinde aylardır ölü sokak hayvanlarıyla karşılaştığını söyleyen İbrahim Kaya, "Hayvansever vatandaşların bakımevinde hayvanlar ile ilgilenmelerinin hayır ve şefkat çalışmalarına ortak olmalarının önü açılmalıdır. Kastamonu Bakımevi, Kastamonu infaz evine dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Dernek başkanı Özden Neval Türkmen ise, "Bizim içimiz yanmaktadır, içimiz kanamaktadır. Biz belediye yetkililerinden, emri veren, konuya dahil olan, konudan bilgisi olan herkesin görevden alınarak barınaklara vicdanlı ehil kişilerin atanmasını ve bir veteriner hekimin veteriner işleri müdürü olarak atanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.