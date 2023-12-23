Kastamonu\'da 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'da 10 katlı binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan binanın 7. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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