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Kastamonu'da 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir dairedeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu\'da 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
23.12.2023 - 17:15,
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Kastamonu'da 10 katlı binanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan binanın 7. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir dairedeki eşya kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Sağlık ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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