Kastamonu'da 102. Yıl Sergisi Açıldı

Cumhuriyetin 102. yılına özel, "102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" temasıyla hazırlanan ve Kastamonu'dan çıkarılan 52 bronz eser vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu Müze Müdürlüğü tarafından "Bronz eserler ziyaretçilerle buluşuyor" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışının ardından Müzeler Haftası kapsamında, öğrencilere taş baskı atölye çalışması ve kum havuzunda arkeolojik kazı çalışması yaptırıldı.

Kastamonu Müze Müdürü Erol Kale, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sergi hakkında bilgi veren Kale, "Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hazırlanan bir sergi. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un şubat ayında lansmanını gerçekleştirdiği 102. yılda 102 sergi projesi kapsamında biz de Kastamonu Müzesi olarak 'Bronz eserler ziyaretçilerle buluşuyor' adlı sergiyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Herkesi sergiye davet eden Kale, "Sergimizde daha önce teşhire çıkmamış 52 bronz eser bulunuyor. İki ay boyunca vatandaşlarımız bu sergimizi ziyaret edebilecekler. Herkesi sergimize davet ediyorum." diye konuştu.

Sergiyi gezmeye gelen ilkokul öğrencisi Nurbanu Küllüoğlu ise ilk kez müzeye geldiğini belirterek, "Daha önce hiç müzeye gitmemiştim. Müze çok güzelmiş. Her şeyi çok beğendim." ifadesini kullandı.

Açılışa, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ve öğrenciler katıldı.