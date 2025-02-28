Kastamonu'da 12 Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda haklarında "hırsızlık, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kullanmak için madde satın alma", "dolandırıcılık", "çocuğa karşı cinsel taciz", "kasten öldürme" ile "silahlı tehdit" suçlarından 6 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 12 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.