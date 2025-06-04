Kastamonu'nun Araç ilçesinde izinsiz ekimi yapılan 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince H.Ş'ye ait arazide yapılan aramada, izinsiz ekimi yapıldığı tespit edilen 120 bin 300 kök haşhaş bitkisi tespit edildi.
Bitkilere el konuldu, olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da 120 Bin Haşhaş Ele Geçirildi - Son Dakika
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