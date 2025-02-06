Kastamonu'da 195 Köyün Yolu Kapandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 195 Köyün Yolu Kapandı

Kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 195 köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler açma çalışmalarına başladı.

06.02.2025 19:58
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Kastamonu'da 195 köyün yolu, kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle 195 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kastamonu'da iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Sahil bölgesinde etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Abana ilçesinde 6, Azdavay ilçesinde 14, Bozkurt ilçesinde 23, Cide ilçesinde 14, Çatalzeytin ilçesinde 23, Devrekani ilçesindesinde 8, Doğanyurt ilçesine 10, İnebolu ilçesinde 51, Küre ilçesinde 32, Pınarbaşı ilçesinde 1 ve Şenpazar ilçesinde 13 olmak üzere toplam 195 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini iç kesimlerde de arttırması beklenirken, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürüyor.

Kastamonu'da 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinde tüm kademelerde, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Cide ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da 195 Köyün Yolu Kapandı - Son Dakika

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