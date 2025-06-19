Kastamonu\'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "silahlı yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.K. ile "korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" suçundan 3 ay hapis cezasıyla aranan R.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.