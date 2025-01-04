Kastamonu\'da 4 Hükümlü Yakalandı

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Kastamonu'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli yağma ve silahlı tehdit suçlarından 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K, izinsiz kazı yapmak suçundan 3 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan U.K, cinsel suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.E. ve kullanmak içi uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.