Kastamonu'da 8 İlçede Eğitime Ara

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Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.