Kastamonu\'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde gündüz saatlerinde, aç kalan kurtlar köye indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Yılanlı köyünde gündüz saatlerinde, aç kalan 2 kurt köye indi. Köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtlar, bir süre köyde dolaştıktan sonra ormana yönelerek gözden kayboldu.
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