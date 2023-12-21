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Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi

Kastamonu'da, kente bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

Kastamonu\'da aday öğretmenlere seminer verildi
21.12.2023 - 20:00,
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Kastamonu'da, kente bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt öğretmenlere adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

Öğretmenlere kentin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yapılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Kaynak: AA
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