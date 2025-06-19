Kastamonu'da Atlı Cimnastik Eğitimi

Kastamonu'da yaşları 6 ila 10 arasında değişen çocuklara at üzerinde cimnastik gösterisi eğitimi veriliyor.

Kentte cimnastik antrenörlüğü yapan Fatma Dal, 15 öğrencisine cimnastik antrenmanlarını at üzerinde yaptırmaya karar verdi.

Daday ilçesindeki bir at çiftliği ile görüşen Dal, burada Türkiye Binicilik Federasyonu Kastamonu Temsilcisi Nihal Gül'ün eşliğinde öğrencilerine atlı cimnastik eğitimi verdi.

Çocukların at üzerinde cimnastik gösterisi çalışmaları, yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor.

Fatma Dal, AA muhabirine, öğrencilerin atlı cimnastiğe ilgi gösterdiğini söyledi.

Atlarla uyumu sağlayabilmek ve öğrencilere güven verebilmenin sabır ve özveri gerektirdiğine işaret eden Dal, "Atların zarafetiyle sporun gücünü birleştirdik. Yaşadığımız mutluluk ve gurur, tüm emeklerimizin karşılığı oldu. Unutmayalım ki spor sadece fiziksel gelişime değil, aynı zamanda sportif becerileri de güçlendirir. Bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ediyorum." dedi.

Öğrencilerin atın üzerinde öz güvenli şekilde hareketleri yaptığını vurgulayan Dal, "15 öğrenci ile atlı cimnastik yaptık, estetik duruş sergiledik. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.

"Çocuklarımızın atlarla bir bütün haline gelmesini istiyoruz"

Nihal Gül de atların sadece binicilik eğitimi ve safaride değil, sporun her dalında yer aldığını dile getirdi.

Atlı cimnastiğin bunun bir örneği olduğunun altını çizen Gül, "Atlı cimnastiğin tarihi çok eskiye dayanıyor. 2 bin yıllık geçmişi var. Çocuklarımızın atlarla bir bütün haline gelmesini istiyoruz. Çocuklarımız atlara dokunmaktan bile çekiniyor. İlk amacımız temas duygusunu yaşamak. Atlara dokundukları zaman negatif enerjiyi atıyorlar, pozitif enerji alıyorlar. İnanılmaz bir bağ kurma hissini yaşıyorlar." diye konuştu.

10 yaşındaki Alperen Kozan ise at üzerinde cimnastik gösterisi yaparken önce korktuğunu anlatarak, "Zaman geçtikçe ata alıştım. Ata bindikten sonra öz güvenim geldi. Fatma hocama teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Takla atarken tedirgin oldum, sonra alıştım." dedi.

6 yaşındaki Öykü Ada Ersoy ise atın üzerinde oturarak döndüğünde çok eğlendiğini belirterek, başta çok korktuğunu ama alışınca atları çok sevdiğini kaydetti.