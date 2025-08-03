Kastamonu\'da Boğulan Çocuğun Cenazesi Defnedildi

Kastamonu'da serinlemek amacıyla baraj gölüne girerek boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ali Sertkaya'nın (16) cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Candaroğulları Camisi'ne getirildi.
Cenaze, burada kılınan cenaze namazının ardından Ahmetdede Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Sertkaya'nın ailesi ile CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Barış Karabacak ve vatandaşlar katıldı.
Sertkaya, dün Karaçomak Baraj Gölü'ne girerek boğulmuştu.
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