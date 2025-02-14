Kastamonu'da buzlanma nedeniyle devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
M.B.S. idaresindeki 37 ACN 168 plakalı kamyon, Batı Çevre yolu Açık Maslak Mevkisi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon kasasındaki taş ve toprak etrafa dağıldı.
Yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Buzlanma Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?