Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Mehmet Çelebi köyünün ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yangına helikopterle havadan da müdahale gerçekleştirildi.
Yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?