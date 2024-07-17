Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Kabacı köyünde çıkan yangın, Şükrü Turan'a ait ahşap evde başladı ve kısa sürede diğer eve sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ancak yangın kontrol altına alındığında 2 ev kullanılamaz hale gelmişti.

17.07.2024 11:25
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kabacı köyü Murtazaoğlu Mahallesi'nde Şükrü Turan'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yine Turan'a ait bitişikteki diğer eve sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Ağlı, Seydiler, Devrekani, Küre ve Azdavay ilçeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait ekipler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında Şükrü Turan'a ait 2 ahşap ev zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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