Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi, 4 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika
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Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi, 4 büyükbaş hayvan öldü

Kastamonu\'da çıkan yangında 2 ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi, 4 büyükbaş hayvan öldü

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmencik köyünde çıkan yangında, Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde başlayan yangın, kısa sürede diğer evlere, ambara, odunluğa, samanlığa, seraya ve ahırlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

24.04.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlar zarar gördü, 4 büyükbaş hayvan öldü.

İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

Yangında 4 büyükbaş hayvan da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi, 4 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika

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