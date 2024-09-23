Kastamonu'da Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da devrilen tomruk yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Karabük-Kastamonu kara yolunun İstanbul Caddesi mevkisinde A.C. idaresindeki 06 CMK 528 plakalı tomruk yüklü tır devrildi.
Yaralanan sürücü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demir bariyerleri aşıp yolun karşı şeridine de geçen tomruklar nedeniyle Karabük-Kastamonu kara yolunda ulaşım bir süre servis yolundan sağlandı.
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