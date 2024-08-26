Kastamonu\'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Kastamonu'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve haber sitelerinde drift görüntüsü paylaşılması üzerine harekete geçti.
Bu kapsamda drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen sürücü M.Y.G. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç ise 2 ay trafikten menedildi.
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