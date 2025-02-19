Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

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Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından buzlanma oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle kent merkezinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği ifade edildi.

İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise taşımalı ve köy okullarındaki eğitime yarın bir gün ara verildiği bildirildi.