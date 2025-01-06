Kastamonu'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, kent merkezinde 20 ayrı suçtan 24 yıl hapis cezası bulunan K.Ö. yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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