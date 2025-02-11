Kastamonu'da Fiyat Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Kastamonu\'da Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Ticaret İl Müdürlüğü, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor, 2950 ürün incelendi.

11.02.2025 15:50
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Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve korunması amacıyla fiyat etiketi ve haksız fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Müdürlüğün son bir hafta içerisinde 2 bin 950 ürünün haksız fiyat uygulamaları açısından detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

İki farklı firmanın fiyat artışına yönelik savunmalarının istediği aktarılan açıklamada kafe ve restoranların da fiyat listeleri bakımından denetlendiği vurgulandı.

Açıklamada, "Tüketicilerimizin yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğümüzün denetimleri yoğun bir şekilde devam edecek. Değerli hemşehrilerimiz, karşılaştıkları haksız fiyat uygulamaları ya da etiket ihlalleri ile ilgili şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla Bakanlığa bildirebilirler." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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