Kastamonu\'da Güvenlik Toplantısı

Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı düzenlendi.
Vali Meftun Dallı'nın başkanlığında video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi için kararlar alındı.
Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle orman yangınlarıyla mücadele konusunda tüm kurumların hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.
Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, İl Göç İdaresi Müdürü Turgay Atsız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güven ile kaymakamlar katıldı.
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