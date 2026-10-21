Kastamonu'da jandarmanın silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarmanın silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da jandarmanın genel güvenliğin tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 6 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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