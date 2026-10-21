Kastamonu'da jandarmanın silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 6 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.