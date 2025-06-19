Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
İlçe yakınlarında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen H.D, M.Y.K. ve T.A. kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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