Kastamonu'da Kar Manzarası

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşan manzara dronla görüntülendi.

Bölgede kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksama yaşanıyor.

İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçeleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı gibi kentin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından doğa, beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.