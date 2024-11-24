Kastamonu'da Kar ve Buzlanma Uyarısı

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Kastamonu Valiliği kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve don için uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Kasım Cumartesi günü saat 21.00 itibari ile kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Hava sıcaklıklarının da düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde birçok alanda karlı yollarla birlikte don ve buzlanma olayları meydana gelmiştir. Kapanan yollar ve donan yüzeyler nedeniyle oluşan riskleri ortadan kaldırmak ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için ilgili kurumlarımız teyakkuza geçirilmiştir. Gerek yardım faaliyetleri gerekse güvenli ulaşım için il genelinde çalışmalar aralıksız sürdürülürken kar temizleme ve buzlanma öncesi tuzlama işlemleri de hızla devam etmektedir."

Vatandaşlardan acil durumların dışında trafiğe çıkmamalarının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik işaretlerine ve uyarılara göre hareket etmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca kış lastiği uygulamasına riayet edilerek araçlarda kış lastiği ve zincir gibi ekipmanların bulundurulması konusunda dikkatli ve tedbirli olunması vatandaşlarımızın güvenli seyahatleri açısından kritik önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar yağışı ve olumsuz hava şartları ile mücadele çalışmaları ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde her alanda aralıksız devam edecektir. "