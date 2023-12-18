Kastamonu\'da kar ve sis etkili oldu

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaştı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Kara yolu çevresindeki ormanlar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Isırganlık ve Esentepe mevkileriyle Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sisle oluşan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.