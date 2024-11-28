Kastamonu'da Karacalar Doğada Görüntülendi

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Kastamonu'da ormanlık alanda dolaşan karacaların görüntüsü Samatlar Orman İşletme Müdürlüğünün sosyal medyasında paylaşıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormanda çalışma yaptıkları sırada, karlar üzerinde dolaşan 3 karaca gördü.

Cep telefonu ile karacaları görüntüleyen ormancılar, videoyu müdürlüğün sosyal medyasında "Ormanda sadece ağaçlar yok, güne can dostlarımız ile başlıyoruz." ifadeleri ile paylaştı.

Görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.