Kastamonu'da karın tadını çocuklar çıkarttı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan kar tarihi binalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise fotoğraf çektirip, kar topu oynayarak eğlendi.

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, il merkezini de beyaza bürüdü. Kar altında kalan Kastamonu'nun tarihi binaları ve yapılarında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar da dışarı çıktı. Vatandaşlar fotoğraf çektirip, kardan adam yaparak karın tadını çıkarttı. Büyüleyen görüntülerin ortaya çıktığı Kastamonu'da kar manzaraları fotoğraf karelerine yansıdı.