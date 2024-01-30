Kastamonu\'da Karla Mücadele: 10 Bin Kilometre Köy Yolu Açılmaya Devam Ediyor

10 bin kilometre köy yolu ağına sahip Kastamonu'da ekiplerin karla mücadelesi

Zorlu şartlarda köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyorlar

KASTAMONU - Kastamonu'da, 3 bin 668 kırsal yerleşim yerine ulaşımın sağlandığı 9 bin 840 kilometrelik köy yolu ağında İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını gece, gündüz demeden sürdürüyor sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde bin 54 köy ve toplamda 3 bin 668 kırsal yerleşim yerinde toplam 9 bin 840 kilometre köy yolu ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kış sezonunda 21 Kasım'da karla mücadele çalışmalarını başlatan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını gece, gündüz demeden aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarına yönelik kar yağışının şiddetine göre günlük ortalama 30 ile 100 ekibi görevlendiren Kastamonu İl Özel İdaresi, açtığı bazı köy yollarını kar yağışı sebebiyle tekrar ulaşıma açmak zorunda kalıyor.

Ekipler, bu kış sezonunda toplam. 11 bin 986 kilometre köy yolunda yol temizleme çalışması yaptı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, tüm sezon boyunca 7 gün 24 saat esasına göre mesai mevhumu olmaksızın kar mücadelesi için teyakkuzda olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, dün itibariyle kapalı olan 148 köy yolu ulaşıma açılırken, Kastamonu'da hali hazırda 79 köyün yolunun kapalı olduğu belirtildi.

"Birkaç köy hariç tüm yollarımız açılmış sayılır"

30 yıldır Kastamonu İl Özel İdaresindeki ekip başı olarak çalıştığını söyleyen Hüseyin Öz, "Karla mücadelede gece gündüz demeden köy yollarını açıyoruz. Herhangi bir köylümüzün hastası, cenazesi ya da başka bir sıkıntısı olduğunda o köyün yolunun açılmasını önceliğe alıyoruz. Şu anda birkaç köy hariç tüm yollarımız açılmış sayılır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mesai gözetmeksizin çalışıyoruz, hem gece hem de gündüz yol açma çalışmalarımız oluyor. Kış mevsiminde çalışma şartlarımız biraz daha ağırlaşıyor ama görevimiz bu, bu yolları açmak zorundayız. Elimizden geldiği kadarıyla köylülerimizi mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kastamonu'da 170 köy ve 550 mahalle bulunuyor, 19 ilçemizde binden fazla köyümüz ve 2 bin 500'den fazla mahallemiz var. Buraların hepsine hizmet veriyoruz" dedi.

"Telefon açıyoruz, 2 saatte gelip köyümüzün yolunu açılıyorlar"

Köyde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Merkez Akkaya Sulusökü Köyü Muhtarı Nail Pirizoğlu da, "Köyümüz, Kastamonu'ya en uzak köylerden bir tanesi, rakımı yüksek. Kış mevsimi biraz daha buralarda zor geçiyor. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin, telefon açasıyla Özel İdare ekipleri 2 saat sonra gelip yolumuzu açıyorlar. Daha öncesinde böyle bir hizmet yoktu. Benim ilk muhtarlık dönemimde yılda 2 sefer gelebiliyordu greyder. Devletimizin imkanları yoktu ama şu anda sağ olsunlar 2 saat önce telefon açtım, 2 saat içinde gelip yolumuzu açtılar. Bu bize büyük bir velinimet. Muhtarlıkta 25'inci yılım oluyor. Benden öncede babam muhtardı, o da 20-25 yıl boyunca muhtarlık yaptı. Köyümüzün alt tarafından hanemizde bir tane üç kişilik ailemiz yaşıyor. Onlar hastalandı, hayvanlarına da birkaç gündür bizler bakıyoruz. Doktoru aradık, doktorda yolunuz açıldığında geleceğim dedi. Şimdi yolumuz açıldı, biraz sonra doktoru aradığımızda inşallah o da gelip hasta aileyi muayene edecek" diye konuştu.

"Bölgemizde kapalı köy yolumuz kalmadı"

Haydarlar köyünde Örencik Mahallesinin yolunun kapalı olduğunu ve şu anda bu yolun açıldığını belirten Haydarlar köyü Muhtarı Salim Kuruoğlu ise, "Greyder geldi ve yolu açıyor. Bölgemizde kapalı köy yolumuz kalmadı, Sayın Valimize ve Genel Sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz, Ilgaz Dağının eteklerinde bulunuyor. Ilgaz'a yakın köyler, şu anda yollarımızı inşallah açılıyor. Greyder burada şu an çalışma yapıyor" şeklinde konuştu.

Köylerinin yolunun açılmasını beklediklerini ve eşini hastaneye götüreceğini ifade eden köy sakinlerinden Yaşar Kurtçuoğlu da, "Eşimin şekeri yükseldi, bu yüzden hastaneye götürecektim fakat yollar kapalıydı. Şimdi gelip yollarımızı açtılar, teşekkür ediyoruz. Kar bölgemizde yağıyor, aşağı yukarı 25-30 santimden fazla kar var. Köyde ulaşım yoktu, şimdi gelip yolumuzu açtılar. Bende inşallah şimdi eşimi hastaneye götüreceğim" ifadelerini kullandı.