Kastamonu'da Kartpostallık Kar Manzarası

Kastamonu'da mest eden kar manzarası

KASTAMONU - Kastamonu'daki Yaralıgöz Dağı'nın eteklerinde kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerin il merkezine bağlayan Yaralıgöz Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası çam ağaçlarının üzeri karlarla kaplandı. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar kalınlığı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kastamonu'da en çok kar yağışı alan bölge olarak kabul edilen Yaralıgöz Dağı'nda ortaya çıkan manzara mest etti. Bin 250 rakıma sahip Yaralıgöz Dağı eteklerinde bulunan ahşap evler de karla kaplandı. Doğa ve yayla evlerinin buluşması seyri tatminsiz görüntülere sahne oldu.

"Doğanın bizlere ne kadar güzel manzaralar sunduğunu görüyoruz"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Yaralıgöz Dağının eteklerinde Bozkurt'a bağlı Ortasökü köyümüz. Şu anda dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesine karşı bakıyoruz. Çam ağaçlarının üzerini kaplayan 1,5 metre kalınlığındaki kar ve ahşap evlerden oluşan köylerin güzelliği, arada bir bacadan çıkan incecik dumanlar, bizlere hayatın güzelliğini, karın güzelliğini ve bu doğanın bizlere ne kadar güzel manzaralar sunduğunu gösteriyor. Biz, bu güzel manzaraları korumalıyız. Bunları yaşatmalıyız. Bunlar için de bu bölgeyi canlı halde tutmalıyız. Kastamonulu hemşehrilerimize diyoruz ki, kar tatili için uzaklarda yer aramanıza gerek yok, en güzel kar tatili Yaralıgöz dağında, bekleriz. Yaralıgöz'ün eteklerindeyiz. Ilgaz Dağı'ndan sonra en yüksek rakım Yaralıgöz'e aittir. Denizden gelen kar yağışı etkisiyle bu bölge Kastamonu'nun en fazla kar yağışı alan bölgesi oluyor. Her yıl İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadelesini en zorlu şartlarda bu bölgede yapar. Köylerimizde hiç kimseyi mağdur etmeden bu yolları açık tutmaya çalışırlar. Karla mücadele eden ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kar sevmememe rağmen burasını gördüğümde çok fazlasıyla büyülendim"

Sinop'tan Kastamonu Üniversitesi'ne eğitim görmeye gelen Kader Koçmar ise, "Bozkurt'a bugün arkadaşlarımla geldim. Çok eğlendim. Daha önce böyle bir ortama hiç gelmemiştim. Normalde ben çok fazla kar sevmem. Ama kar sevmememe rağmen burayı gördüğümde büyülendim. Çok hoşuma gitti. Manzarası da çok güzel, insanın baktıkça gözü gönlü açılıyor. İnsan fotoğraf çekmek istiyor, buraları gezmek istiyor. Vadide çok güzel, derin bir vadi içerisinde evler var, yaylalar var. Aşırı güzel buralar, ben ilk defa zaten buraya geliyorum. Üç yıldır buradayım ama ilk defa bu bölgeye geldim. Çok memnun kaldık, sağ olsun köylüler ve köy muhtarı burada bizleri çok güzel ağırladılar. Her şey için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.