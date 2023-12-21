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Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştüren bir atölye ve ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, silah parçaları, ruhsatsız tüfek ve mühimmat ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu\'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı
21.12.2023 - 23:43,
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Kastamonu'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Kurusıkı tabancaların namluları değiştirilerek ateşli silaha dönüştürüldüğü belirlenen bir atölye ve ikamete operasyon düzenlendi.

Aramalarda kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, namlusu değişme aşamasında 2 kurusıkı tabanca, silah namlusu, muhtelif silah parçaları, ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 6 tane 9 milimetre fişek ve namlu değiştirmede kullanılan aletler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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