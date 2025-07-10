Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde devrilen mopedin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Necmi Bağış'ın (64) kullandığı üç tekerlekli moped, ilçeye bağlı Şenlik köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Bağış'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Moped Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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