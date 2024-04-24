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Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alnda yangın çıktı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri ile Cide, Azdavay, Küre ilçelerinden orman ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.