Kastamonu\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karşıyaka Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteriyle de destek verilen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
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