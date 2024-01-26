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Kastamonu'da otobüs kazası: 4 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da otobüs kazası: 4 ölü, 32 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Türkay Turizme ait bir otobüsün tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Kazada, otobüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek tarlaya devrildiği bildirildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu\'da otobüs kazası: 4 ölü, 32 yaralı
26.01.2024 - 08:19,  Güncelleme: 08:19
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Otobüsün iş makineleri ile kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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