Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçe girişinde, Mehmet Aslan idaresindeki 37 HA 286 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BTP 482 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Aslan ile E.Ç. ve Ö.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yalılardan Mehmet Aslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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